Молдаванин погиб при лобовом столкновении двух авто в Ирландии

Молдаванин погиб при лобовом столкновении двух авто в Ирландии

Жуткая авария, унёсшая жизнь гражданина Молдовы, произошла в Ирландии два дня назад. 40-летний мужчина погиб при лобовом столкновении.

По данным местной полиции, в авто молдаванина врезался выехавший на встречную полосу автомобиль. Удар был настолько сильным, что наш соотечественник погиб на месте. Пострадал и его пассажир: последнего госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишет echipa.md.

По факту ДТП ведётся разбирательство.

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