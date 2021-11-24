Молдаванин планетарного масштаба

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Василе Морошану – о борьбе против оптимизации и за торжество молдавской культуры

Этот человек создал на радость людям свою музыкальную шкатулку – чудесное прибежище культуры в крошечном уютном городке Новые Анены, в доме, в котором всегда царит искусство. Он – один в поле воин, генерал, который ведёт за собой к культуре тысячи людей. Сегодня гость «АиФ в Молдове» – народный артист РМ Василе Морошану.

ДОСЬЕ

Василе МОРОШАНУ родился 21 марта 1962 года в селе Ворничены Страшенского района. Народный артист РМ, вокалист, баритон, балетмейстер, организатор культурных мероприятий, продюсер выступлений композитора Е. Доги. С 2007 г. – начальник управления культуры и туризма районного совета Новых Анен. С 2011 г. – председатель Национального совета деятелей культуры Молдовы. Кавалер ордена «Глория Мунчий», обладатель Почётной грамоты парламента РМ, лауреат Национальной премии в области культуры РМ имени А. Федько.

Труженики невидимого фронта

– Господин Морошану, чем для вас является феномен культуры, почему так важна ваша борьба за неё в самых различных формах, борьба, которая принесла вам известность? Недаром друзья без всяких скидок на юмор называют вас генералом культуры.

– Если бы наша страна, планируя бюджет, под №1 вписала бы статью «Культура», то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. Мы уже давно в этом убедились. Любая страна велика тем, что внесла в мировую копилку цивилизаций, а не тем, сколько колбасы съела за энный период времени. Все знают, что культура – это визитная карточка народа. Благодаря этому мы становимся известными в мире. Её великие деятели вносили свой важный вклад и в национальную копилку, и в сокровищницу всего человечества. Они смотрели далеко вперёд, опережая своё время, популяризировали свои открытия, ценили в людях всё, что казалось им естественным, что вытекало из народных традиций. Этих наших выдающихся предшественников по праву можно назвать генералами культуры. Они на виду, они в учебниках, в документальных фильмах и в телепередачах. Так что я – вовсе не генерал. Я с теми, кто стремится ежедневно приобщать к культуре самых обыкновенных тружеников, и мне это удавалось и в родной Молдове, и за рубежом. Но делать это становится всё труднее и труднее.

– Почему это происходит?

– К сожалению, превознося генералов, мы часто забываем об офицерах и солдатах культурного фронта. Почти нет активной популяризации тех, кто вносит свой вклад изо дня в день в дело приобщения людей к духовным ценностям и культуре. Ведь это скромные труженики, которые с душевным порывом и с высокой самоотдачей выполняют свои обязанности часто за пределами столицы республики и на которых фактически основан весь наш национальный культурный феномен. И очень больно бывает сознавать, как несправедливо ими пренебрегают, их обижают, о них забывают. В результате мы имеем сотни и тысячи едва ли не анонимных людей – деятелей культуры в провинции, лидеров самодеятельных музыкальных коллективов, библиотекарей, руководителей культурных центров, о которых вообще редко говорят либо вспоминают по случаю. А ведь процесс культурной преемственности, животрепещущей традиции во многом обязан им.

Культура – визитная карточка народа. Благодаря этому мы становимся известными в мире.

Ужасы оптимизации

– В своих выступлениях вы часто описываете все ужасы оптимизации…

– Оптимизация дошла и до нас. Некоторые советники Новоаненского района беспардонно добиваются оптимизации в виде слияния отдела культуры и туризма, который я возглавляю на протяжении многих лет, с отделом образования. Отчего под сокращение попадают работники культуры, её настоящие подвижники. Это творческие люди, которые остаются без зарплаты уже пять месяцев. 60 человек продолжают работать! Никто не сдался, не предал своего призвания, все добиваются сейчас судебной защиты. А ведь это они сумели вывести славу района за границы страны проведением многочисленных культурных мероприятий, международных фестивалей вокалистов и внесли свой вклад в модернизацию Дома культуры, отвечающего всем стандартам деятельности как на национальном, так и на международном уровнях. А все эти районные советники никогда не переступали порог учреждений культуры, чтобы увидеть, сколько усилий и энергии прилагается для организации фестивалей, для создания ярких, самобытных, творческих музыкальных коллективов в каждом селе района. Свой орден «Глория Мунчий» и Почётную грамоту парламента, полученные летом 2020 года, я соотнёс с трудом и вдохновением тех самых скромных работников культуры, которых сейчас сократили.

Великие дела малыми средствами

– Историк Николай Карамзин сказал о Штефане чел Маре, что «он совершает великие дела небольшими средствами». Многие ваши друзья связывают это высказывание с вами. Они говорят, что фамилия Морошану отождествляется с Республикой Молдова в Италии и США – в тех странах, откуда ваши ученики из музыкальной студии молодых талантов Perlele Moldovei привозят золотые медали победителей международных конкурсов, а также в тех государствах, куда вас приглашают в качестве члена международного жюри. Они чтут вас и как автора проекта Sa trăieşti, Moldova!, с успехом прошедшего по городам Италии. Зная вашу скромность, мне будет трудно добиться от вас подробностей, но всё же…

– Почему же? Конечно, мои друзья преувеличивают моё участие в наших победах. Наш Дом культуры – единственный в республике, отремонтированный на деньги местного бюджета. На открытии в качестве гостей, а не спонсоров, были посол Азербайджана и консул Беларуси. Позже И. Додон, В. Воронин, М. Санду воспользовались комфортом нашего зала Дома культуры для встреч с избирателями. Здесь проходили многие конференции социального, экономического и юридического характера. После того как на сцене большого зала с успехом выступил фольклорный китайский оркестр, нас посетил и посол Китая в Молдове Чжан Инхун. О нашем ДК в прошлом году Национальное телевидение сняло передачу. Здесь мы проводим международные фестивали. Например, фестиваль La Nistru, la mărgioară, прозванный жемчужиной культуры нашего района, собирающий весь цвет творчества молдавского народа на берегу Днестра. Мне также очень близок конкурс песенных дуэтов Două inimi poetice. Новые условия дали мощный импульс для такого значимого для всей нашей песенной культуры международного фестиваля вокалистов Cîntă inima, который проводится под моим руководством уже свыше четверти века. Среди его победителей был даже представитель Аргентины, а также США, Англии, Израиля, Киргизии, России и других стран – настолько широка география охвата его участников.

Мэрцишоры в Калифорнии

– Вас ещё называют молдаванином планетарного масштаба… Как случилось, что наши национальные фестивали «Мэрцишор» благодаря вам стали регулярно проходить в американском штате Калифорния?

– В 2012 году мои ученики, талантливые дети студии Perlele Moldovei, завоевали первые места на певческом фестивале для детей Colibri, который проходил в лос-анджелесском Голливуде (штат Калифорния, США). Меня пригласили тогда быть членом конкурсного жюри этого фестиваля. У меня и моего друга, молдаванина Жоржа Кули, чемпиона мира по боксу, уже гражданина США, возникла идея провести свой фестиваль «Мэрцишор» в Калифорнии. Она была едва ли не революционной, но я вспомнил, что уже экспортировал все радости фестиваля «Мэрцишор». Прошёл год. К своей новой поездке в Калифорнию я припас 2 тыс. мэрцишоров, национальные костюмы и прочие столь же необходимые вещи. Праздник взялись организовывать как постоянно живущие в Америке и ностальгирующие по родине выходцы из Молдовы, так и такие, как я, приехавшие сюда на гастроли, и, конечно, множество наших американских друзей. Это был свой, подлинный «Мэрцишор», такой же, как дома – фестиваль, полный лиричных и звонких молдавских песен, зажигательных танцев, наших мелодий, живописи и кино, изысков памятной нам с детства кухни, радости бурлящего горячей кровью вина. Наш первый фестиваль длился семь дней. Мы хотели передать настоящий молдавский колорит, показать американцам маленькую часть Молдовы. У нас это получилось, и фестиваль стал теперь ежегодным.

Свой человек в Голливуде

– Одним из активных участников реализации проекта «Мэрцишор» в Калифорнии стал ваш сын?

– Да, именно так. Актёр и режиссёр Геннадий Морошану – выпускник школы Ли Страсберга, через которую прошли такие звезды, как Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Ума Турман, Дастин Хоффман, Анджелина Джоли и многие другие. Репутация учебного заведения была обеспечена небольшим набором студентов и, соответственно, огромным конкурсом на вакантные места. Джек Николсон пять раз проходил прослушивание, прежде чем был принят. Дастин Хоффман – шесть раз. Ныне сын работает и в Голливуде, и у нас в Молдове ставит спектакли и фильмы, участвует в постановках как актёр, проводит мастер-классы для молодёжи, приглашая на них своих педагогов из США.

Журавли над Шерпенами

– Год назад, в канун 75-летия Великой Победы, по вашей инициативе был создан видеоклип по знаменитой песне «Журавли». Несмотря на то что всё это было в период пандемии и карантина, идею проекта поддержали многие политики и деятели культуры. Как всё происходило?

– Был создан мобильный, очень ответственный творческий коллектив, в котором заряженность на работу демонстрировали все. Мы вместе с Серджиу Цуркану осуществили современную музыкальную аранжировку композиции Яна Френкеля, очень созвучную переводу, который выполнил поэт Николае Дабижа. Оригинальный сценарий клипа, написанный моей верной помощницей по работе в отделе культуры в Новых Аненах Марианой Белибов, помноженный на операторское мастерство Виктора Бужу и Евгения Каркауки, позволил полностью раскрыться замечательному таланту Анишоары Брагарь-Морошану, моей лучшей ученицы и приёмной дочери, лауреату многих международных конкурсов. Она пела о павших воинах и журавлях на историческом полигоне Шерпенского плацдарма.

Алексей Попов