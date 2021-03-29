Молдаванин перевозил три тонны незаконного спирта в своём микроавтобусе

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Прошлой ночью сотрудники Пограничной полиции задержали партию незаконного алкоголя.

У молдо-украинской границы пограничники остановили транспортное средство, в грузовом отсеке которого находились пластиковые бутылки по 200 литров. Внутри была прозрачная жидкость со специфическим запахом спирта.

Водитель не смог предоставить документы, разрешающие перевозку груза. Машину вместе с грузом конфисковали до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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