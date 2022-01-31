Молдаванин перевозил через таможню три пневматических пистолета

Молдаванин перевозил через таможню три пневматических пистолета

Инцидент зарегистрировали на прошлой неделе на КПП “Леушены”.

На въезде в РМ остановили автомобиль, за рулём которого находился 43-летний мужчина, ехавший из Германии. Гражданин выбрал зелёный коридор, обозначив, что ему нечего декларировать.

Сотрудники таможни решили провести более детальный досмотр, пишет jurnal.md. В результате в сумке с личными вещами водителя было обнаружено 3 единицы пневматического оружия.

Оружие отправили на экспертизу, на имя нарушителя составлен протокол.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md