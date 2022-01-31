Молдаванин перевозил через таможню три пневматических пистолета

Инцидент зарегистрировали на прошлой неделе на КПП “Леушены”.
На въезде в РМ остановили автомобиль, за рулём которого находился 43-летний мужчина, ехавший из Германии. Гражданин выбрал зелёный коридор, обозначив, что ему нечего декларировать.
Сотрудники таможни решили провести более детальный досмотр, пишет jurnal.md. В результате в сумке с личными вещами водителя было обнаружено 3 единицы пневматического оружия.
Оружие отправили на экспертизу, на имя нарушителя составлен протокол.
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