Молдаванин пересёк границу на объявленном в розыск автомобиле

Молдаванин пересёк границу на объявленном в розыск автомобиле

Инцидент зарегистрировали вчера в пункте пропуска “Кагул”. На выезде из страны остановили 22-летнего водителя автомобиля Audi.

В ходе проверки документов пограничники установили, что машина объявлена в розыск властями Болгарии. Автовладелец заявил, что купил автомобиль прошлым летом в Румынии по интернет-объявлению. Мужчина заключил договор купли-продажи, оформил доверенность на своё имя и даже не подозревал о возможных нарушениях.

Сотрудники Пограничной полиции составили протокол, автомобиль конфисковали до выяснения всех обстоятельств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md