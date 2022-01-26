Молдаванин пересёк границу на объявленном в розыск автомобиле

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Инцидент зарегистрировали вчера в пункте пропуска “Кагул”. На выезде из страны остановили 22-летнего водителя автомобиля Audi.

В ходе проверки документов пограничники установили, что машина объявлена в розыск властями Болгарии. Автовладелец заявил, что купил автомобиль прошлым летом в Румынии по интернет-объявлению. Мужчина заключил договор купли-продажи, оформил доверенность на своё имя и даже не подозревал о возможных нарушениях.

Сотрудники Пограничной полиции составили протокол, автомобиль конфисковали до выяснения всех обстоятельств.

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