Молдаванин переоборудовал микроавтобус и нелегально перевозил граждан Украины

Сотрудники Пограничной полиции задержали мужчину, подозреваемого в организации нелегальной миграции. В его доме прошли обыски.
Правоохранители обнаружили микроавтобус, который использовался для перевозки граждан Украины. Как было установлено, подозреваемый организовал незаконный въезд в РМ двух украинцев, которые заплатили за это 10 тысяч долларов США.
В настоящее время Пограничная полиция продолжает расследование с целью установления других лиц, причастных к организации незаконной миграции.
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