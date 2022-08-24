Молдаванин отдал за “липовые” водительские права 200 евро

Молдаванин отдал за “липовые” водительские права 200 евро

В пункте пропуска “Кагул” остановили автомобиль. Среди пассажиров был 31-летний житель Тараклийского района.

В личных вещах мужчины было молдавское водительское удостоверение. При проверке документа были выявлены признаки подделки.

Мужчина рассказал, что срок действия его подлинного водительского удостоверения истёк. Он воспользовался услугами посредника и за 200 евро получил новые права.

Документ изъяли, расследование продолжается.

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