Молдаванин отдал за “липовые” водительские права 200 евро

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В пункте пропуска “Кагул” остановили автомобиль. Среди пассажиров был 31-летний житель Тараклийского района.

В личных вещах мужчины было молдавское водительское удостоверение. При проверке документа были выявлены признаки подделки.

Мужчина рассказал, что срок действия его подлинного водительского удостоверения истёк. Он воспользовался услугами посредника и за 200 евро получил новые права.

Документ изъяли, расследование продолжается.

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