Организовавший нелегальный канал миграции молдаванин пытался подкупить пограничника (ВИДЕО)

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Житель Чадыр-Лунгского района за вознаграждение помогал гражданам Украины незаконно пересекать молдавскую границу.

На месте преступления задержали четырёх человек – двоих граждан Украины и двоих граждан Молдовы. Последние бросили свой автомобиль и скрылись с места происшествия. В то же время задержанные граждане Украины признались, что незаконно попали в РМ, заплатив за “услугу” 3500 долларов.

Впоследствии удалось поймать и сбежавших подозреваемых. Один из них предложил сотруднику Пограничной полиции 700 долларов за возврат конфискованного автомобиля. О попытке подкупа пограничник сообщил в НАЦ.

Правоохранители возбудили два уголовных дела: за организацию незаконной миграции и активную коррупцию. Обстоятельства выясняются.

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