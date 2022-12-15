Молдаванин нелегально вёз через границу партию iPhone

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На КПП “Леушены” пресекли попытку ввоза в страну 9 смартфонов iPhone. Устройства не были задекларированы.

На въезде в страну был досмотрен автомобиль „Ford Fusion”. За рулём находился 19-летний гражданин Молдовы. Во время детальной проверки транспортного средства и личного багажа автовладельца было обнаружено 9 новых телефонов, пишет tvn.md.

Гаджеты были изъяты. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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