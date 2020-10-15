Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом (ФОТО)

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Инцидент зарегистрировали сегодня утром в столичном аэропорту. При сканировании багажа пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон” таможенники заметили подозрительные предметы в чемодане одного из граждан.

33-летний мужчина заявил, что перевозит только личные вещи. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили более 10 000 сигарет различных марок.

Табачные изделия были конфискованы, расследование по факту случившегося продолжается.

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