Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом (ФОТО)

Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом (ФОТО)

Инцидент зарегистрировали сегодня утром в столичном аэропорту. При сканировании багажа пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон” таможенники заметили подозрительные предметы в чемодане одного из граждан.

33-летний мужчина заявил, что перевозит только личные вещи. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили более 10 000 сигарет различных марок.

Табачные изделия были конфискованы, расследование по факту случившегося продолжается.

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