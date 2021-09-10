Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом

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В багаже 38-летнего мужчины нашли 400 пачек сигарет. Инцидент произошёл сегодня в Международном аэропорту Кишинёва.



При сканировании багажа пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон” подозрение вызвал один из чемоданов. Как оказалось, внутри было 8 000 сигарет марки Kent.

По предварительной информации, мужчина намеревался продать табачные изделия. Находку конфисковали, гражданину грозит штраф.

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