Молдаванин намеревался трудоустроиться в Чехии по фальшивому паспорту

Молдаванин намеревался трудоустроиться в Чехии по фальшивому паспорту

Пограничники сорвали план гражданина Молдовы трудоустроиться в Чехии по фальшивому паспорту. Поддельный документ выявили сегодня на КПП “Скулень”. 

Правоохранители проверили микроавтобус Молдова-Чехия. Среди пассажиров был 39-летний житель Каларашского района. В личных вещах мужчины нашли удостоверение личности, якобы выданное два года назад властями Румынии. Документ был с явными признаками подделки.

Путешественник признался, что оформил паспорт через посредника. За использование подделки на имя мужчины возбуждено уголовное дело.

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