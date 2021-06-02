Молдаванин намеревался трудоустроиться в Чехии по фальшивому паспорту

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Пограничники сорвали план гражданина Молдовы трудоустроиться в Чехии по фальшивому паспорту. Поддельный документ выявили сегодня на КПП “Скулень”.

Правоохранители проверили микроавтобус Молдова-Чехия. Среди пассажиров был 39-летний житель Каларашского района. В личных вещах мужчины нашли удостоверение личности, якобы выданное два года назад властями Румынии. Документ был с явными признаками подделки.

Путешественник признался, что оформил паспорт через посредника. За использование подделки на имя мужчины возбуждено уголовное дело.

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