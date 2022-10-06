Молдаванин купил водительские права и пытался пересечь с ними границу

Молдаванин купил водительские права и пытался пересечь с ними границу

Для проверки на КПП “Костешты” остановили пассажирский микроавтобус, направлявшийся в Финляндию.

Среди пассажиров был 33-летний житель Страшенского района. При нём было обнаружено поддельное румынское водительское удостоверение.

Мужчина признался, что купил документ в 2019 году у посредника, заплатив за него 300 евро. С его помощью он планировал устроиться водителем в Хельсинки.

Поддельные права были изъяты, разбирательство продолжается.

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