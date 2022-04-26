Молдаванин купил права за 250 евро и попался с ними на границе

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Инцидент произошёл сегодня на КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, свои документы для проверки предъявил 35-летний мужчина с двойным гражданством (молдавским и румынским). Он был пассажиром автобуса, который ехал из ЕС в Молдову. В портмоне гражданина нашли поддельное водительское удостоверение, выданное якобы румынскими властями.

Мужчина пояснил, что, находясь на заработках в Бельгии, потерял свои права. В связи с этим он решил получить новые через знакомого, заплатив тому 250 евро.

Фальшивый документ был направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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