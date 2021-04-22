Молдаванин купил поддельные водительские права за 100 евро. “Липу” обнаружили на границе

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Инцидент был зарегистрирован вчера на КПП “Скуляны”.

На выезде из страны пограничники проверили 24-летнего уроженца Фалештского района. Он был пассажиром автобуса, следовавшего во Францию.

В портмоне мужчины нашли румынские водительские права с явными признаками подделки. Мужчина рассказал, что купил документ в прошлом году, когда работал во Франции. За права он заплатил 100 евро.

На имя гражданина был составлен протокол, а документ отправлен на дополнительную экспертизу.

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