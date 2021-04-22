Молдаванин купил поддельные водительские права за 100 евро. “Липу” обнаружили на границе

Молдаванин купил поддельные водительские права за 100 евро. “Липу” обнаружили на границе

Инцидент был зарегистрирован вчера на КПП “Скуляны”.

На выезде из страны пограничники проверили 24-летнего уроженца Фалештского района. Он был пассажиром автобуса, следовавшего во Францию.

В портмоне мужчины нашли румынские водительские права с явными признаками подделки. Мужчина рассказал, что купил документ в прошлом году, когда работал во Франции. За права он заплатил 100 евро.

На имя гражданина был составлен протокол, а документ отправлен на дополнительную экспертизу.

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