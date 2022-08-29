Молдаванин купил поддельные права, но лишился их на границе

Молдаванин купил поддельные права, но лишился их на границе

Инцидент задокументировали в конце прошлой недели на КПП “Леушены”.

31-летний водитель BMW направлялся в Германию. При проверке в кошельке мужчины нашлось румынское водительское удостоверение с признаками подделки. Гражданин заявил, что ему нужны были права с несколькими категориями, в связи с чем он обратился к посредникам и получил документ за 50 евро.

Поддельное водительское удостоверение отправили на техническую экспертизу. Расследование продолжается.

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