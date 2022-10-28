Молдаванин купил паспорт за 700 евро и лишился подделки на границе

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700 евро заплатил уроженец Комрата за поддельное румынское удостоверение личности. С помощью документа он рассчитывал устроиться на работу за границей.

Инцидент зарегистрировали в пункте пропуска “Кагул”. На выезде из Молдовы остановили 41-летнего водителя, направлявшегося в Польшу. У мужчины обнаружили удостоверение личности, выданное властями Румынии. В документе были явные признаки подделки.

Как оказалось, гражданин работал в Польше и воспользовался услугами посредника, чтобы оформить документ за 700 евро.

Фальсификат был изъят и направлен ​​на экспертизу.

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