Молдаванин купил фальшивые права за 90 тысяч рублей и попался с ними на границе

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Мужчина три года пользовался поддельными водительскими правами, которые купил за 90 000 российских рублей. Фальшивку обнаружили пограничники на КПП “Костешты”.

Накануне на выезде из страны для проверки остановили рейсовый автобус “Молдова-Франция”. У одного из пассажиров обнаружили водительские права, выданные российскими властями. Документ содержал признаки фальсификации.

Мужчина рассказал, что в 2019 году работал в РФ и через услуги посредника получил права. За удостоверение он заплатил 90 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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