Молдаванин контрабандой вёз через границу рыбу, красную икру и электронные сигареты (ФОТО)

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Мужчину остановили в украинском пункте пропуска “Выступовичи”. Автомобиль гражданина Молдовы был загружен кровельными материалами.

В ходе проверки среди основного груза пограничники обнаружили 130 кг красной и чёрной икры, 4 кг копчёной рыбы и 45 упаковок с системами для электронных сигарет. Общая стоимость товаров составляет около 254 000 леев, пишет echipa.md

Контрабанду конфисковали, на имя нарушителя составлен протокол.

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