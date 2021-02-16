Молдаванин и иностранец попались на границе с купленными документами

Молдаванин и иностранец попались на границе с купленными документами

Накануне в пункте пропуска “Скуляны” пограничники остановили автомобиль. За рулём находился 22-летний гражданин Израиля.

Водитель предъявил необходимые документы. В результате проверки было установлено, что права не являются подлинными. Мужчина признался, что заказал их на сайте, а через 20 дней получил по почте, заплатив 50 долларов.

А в Бричанах мобильный патруль Пограничной полиции остановил Mercedes с французскими номерами. Предъявленная водителем автостраховка оказалась поддельной. 24-летний мужчина рассказал, что знакомый во Франции помог ему получить соответствующий документ.

Оба удостоверения изъяли и отправили на экспертизу.

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