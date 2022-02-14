Молдаванин без документов пытался тайком пересечь границу

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Мужчину задержали при попытке перейти молдавско-украинскую границу.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели на таможенном посту Сэиць. Пограничники задержали мужчину без документов, который путался в показаниях и не мог обосновать своё нахождение в приграничной зоне. Как выяснилось, 40-летний житель Приднестровья два месяца назад нелегально прибыл из Украины в РМ, а в этот раз попытался тем же незаконным способом попасть в соседнее государство.

За нарушение пограничного режима мужчине грозит штраф в размере 750 условных единиц или лишение свободы на срок до 2 лет.

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