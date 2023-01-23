Молдаванин арестован в Италии по подозрению в убийстве экс-возлюбленной

Молдаванин арестован в Италии по подозрению в убийстве экс-возлюбленной

33-летний гражданин Молдовы был арестован в итальянской области Ломбардия. Его обвиняют в убийстве бывшей девушки и сокрытии её тела.

По сообщениям итальянских СМИ, 23-летняя жертва пропала без вести. Правоохранительные органы Италии начали расследование, в ходе которого было установлено, что её убил бывший возлюбленный и спрятал труп. Подозреваемый, гражданин Молдовы, был арестован, пишет deschide.md.

Поиски тела жертвы продолжаются.

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