Молдаване всё чаще рассчитываются банковскими картами вместо наличных

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Во втором квартале текущего года показатели активности с применением платёжных карт сохранили тенденцию роста. Количество карт в обращении увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество безналичных платежей, осуществленных с использованием выпущенных в стране банковских карт, сохранило тенденцию к росту на 32,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Национального банка Молдовы.

Доля активных банковских карт в последние кварталы оставалась неизменной. Социальные карты являются категорией с самым высоким уровнем использования – 73,4% от всех карт. 62,2% от количества операций с социальными картами – это безналичные платёжные операции, но в денежном выражении снятие наличных составляет 79,4% от общего числа проведенных операций, передаёт ipn.md.

Количество и объем безналичных платежей внутри страны за рассматриваемый период имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Во втором квартале отмечено увеличение количества на 54,5% и, соответственно, на 56,6% как объём по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Что касается операций, проведённых за границей с использованием выпущенных в Республике Молдова платёжных карт, на них сильно повлияли ограничение передвижения, введенное с объявлением чрезвычайного положения на территории страны. По сравнению со вторым кварталом прошлого года количество операций по снятию денег снизилось на 45,6%, а безналичных платежей – на 30,7%.

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