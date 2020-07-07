Молдаване стали реже регистрировать браки (ГРАФИК)

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Количество молдавских пар, вступающих в брак, стабильно сокращается. За 2019 год этот показатель снизился на 0,5% по сравнению с 2018-м.

Так, в прошлом году в Молдове было зарегистрировано 20 310 браков, пишет diez.md. Наибольшее число регистраций (43,8%) приходится на возрастную группу от 20 до 24 лет. За ними следуют те, кто вступил в брак в возрасте от 25 до 29 лет – 36,5%. Средний возраст брачующихся составил 28,9 лет для мужчин и 26 лет для женщин.

Согласно статистике, в 2019 году наибольшее количество браков было зарегистрировано в Кишинёве – более 5 000. Далее следуют Гагаузия, Яловены, Оргеев, Новые Анены и Бельцы.

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