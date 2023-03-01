Молдаване смогут выбрать онлайн, кого отправить на “Евровидение-2023”

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Компания “Телерадио-Молдова” предлагает зрителям в режиме онлайн проголосовать за исполнителя, который, по их мнению, заслуживает представлять Республику Молдова на конкурсе “Евровидение-2023”.

Баллы конкурсантам будут присуждать жюри и зрители в соотношении 50 на 50. Количество отданных зрителями голосов будет отображаться на экране в режиме реального времени, пишет unimedia.info.

Чтобы проголосовать, граждане должны перейти по ссылке или отсканировать QR-код, изображённый на экране, а после ввести свой номер мобильного телефона. На платформе для голосования также могут зарегистрироваться наши соотечественники, находящиеся за границей, у которых есть молдавский номер.

На зарегистрированный номер телефона через SMS придёт код подтверждения. После его ввода зрители смогут выбрать понравившуюся песню из списка. С одного и того же номера телефона можно проголосовать только один раз – за ​​одного участника.

Члены жюри будут голосовать при помощи бюллетеней с названиями композиций и именами участников. Каждому конкуренту будут присуждать от 1 до 12 баллов. Участник, набравший наибольшее количество очков, будет объявлен победителем.

Финал национального отбора пройдёт в субботу, 4 марта. Его будут транслировать в прямом эфире на телеканале Moldova 1.

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