Молдаване, работающие в Испании, получат право на пенсию

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Граждане Республики Молдова, которые трудоустроены или работали в Испании, смогут получать пенсию из этой страны по достижении пенсионного возраста. Молдова и Испания подписали накануне Соглашение в области социального обеспечения и документ, устанавливающий административный порядок его применения. Целью является обеспечение системы гарантий в сфере социального страхования для трудящихся-мигрантов из обеих стран, которые осуществляют или осуществляли легальную трудовую деятельность и в настоящее время проживают на территории одного из двух государств.

Соглашения гарантируют гражданам Молдовы и Испании право на пенсию по возрасту, пенсию в связи с потерей кормильца, пенсию по инвалидности, вызванную общим заболеванием, пенсию и пособие по инвалидности, вызванной несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, предлагаемые государством, в котором они законно работали. Каждая страна будет применять национальное законодательство в этой области, и пенсия будет ежемесячно перечисляться получателю на территории государства, в котором он проживает. Документы должны быть ратифицированы обеими странами, после чего они вступят в силу, сообщает moldpres.md.

Республика Молдова подписала международные соглашения в сфере социального обеспечения с 14 государствами – Австрией, Беларусью, Бельгией, Болгарией, Чехией, Эстонией, Германией, Литвой, Люксембургом, Польшей, Португалией, Румынией, Турцией и Венгрией. В то же время предстоит ратифицировать два других соглашения, подписанных с Грецией и Италией.

Аналогичный документ с Российской Федерацией, в которой трудятся существенное число молдавских граждан, пока не подписан.

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