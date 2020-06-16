Молдаване по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию по приезде в Румынию

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Граждане Республики Молдова по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда на территорию Румынии. Соседнее государство утвердило список из 17 стран, граждане которых, не имеющие симптомов заболевания, освобождены от необходимости самоизоляции по приезде в Румынию. Республика Молдова в этот список не входит.

Посольство Румынии в Республике Молдова сообщает, что с 15 июня были смягчены ограничительные меры, утверждённые Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям. Государствами, граждане которых освобождаются от самоизоляции, являются: Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Хорватия, Швейцарская Конфедерация, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Норвегия, Словакия, Словения и Венгрия. Список стран, в отношении которых применяется отмена карантинных мер, обновляется еженедельно, по понедельникам.

Стоит отметить, что в случае стран, которых нет в этом списке, режим самоизоляции при въезде в Румынию могут не соблюдать лица, осуществляющие медицинскую деятельность.

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