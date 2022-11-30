Молдаване отказываются от разведения домашней птицы и животных (ВИДЕО)

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Высокие рыночные цены не стимулируют граждан Молдовы разводить дома птиц и животных. По их словам, дорогие корма, высокие цены на электроэнергию и тяжёлый труд не окупаются.

Так говорят сельские жители, которые продают домашнюю продукцию на центральном рынке в Бельцах.

Не окупается ни корм, ни растраты на коров, мы и половины из этого не зарабатываем, труд обесценен. На перевозку трактором тратишь 400-300 леев, а продаёшь брынзу на 60 леев, – жалуются сельчане.

В сёлах большинство людей держат только несколько птиц, которых забивают на праздники. Они говорят, что сейчас удобнее покупать мясо, молоко и яйца в магазинах или на рынках. По мнению жителей, сельскохозяйственный труд и домашняя продукция не ценятся, пишет tvn.md.

По данным Национального бюро статистики, цены на продукцию животноводства в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 17,2%, в том числе на яйца – на 26,7%, на скот и птицу (в живом весе) – на 16,2%, и молоко – на 14,8%.

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