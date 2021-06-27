Какие продукты помогут легче перенести жару

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Какие продукты нужно употреблять летом, чтобы легче перенести жару, рассказала семейный врач из Комрата Валентина Филева.

– Что касается продуктов питания, желательно употреблять фрукты, овощи и кисломолочные продукты. Следует ограничить тяжелую, жареную, острую пищу. Люди с хроническими заболеваниями должны принимать регулярно лекарства, которые им прописал семейный врач или профильный врач-специалист, – сказала Валентина Филева.

Кроме этого, врач настоятельно порекомендовала исключить употребление алкоголя в летнее время и посоветовала больше двигаться.

– Чтобы сохранить фигуру, нужно больше двигаться. Нет идеального продукта, который будешь есть и не поправляться. Есть ряд продуктов с низким содержанием калорий – это капуста, кабачок, помидор. Сладкие фрукты содержат глюкозу, и они калорийнее, – добавила медик.

Филева отметила, что выходить на улицу в летнее время лучше в утренние часы и в обязательном порядке иметь головной убор. Желательно чтобы одежда была из натуральных хлопчатобумажных тканей, передаёт gagauzinfo.md. Также она призвала употреблять больше воды и в обязательном порядке иметь её при себе, выходя на улицу.

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