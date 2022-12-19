Мокрая дорога стала причиной ДТП в Рыбницком районе

Мокрая дорога стала причиной ДТП в Рыбницком районе

Авария произошла на трассе между сёлами Попенки и Бутучаны.

Дорога была мокрой, туман. В таких условиях 43-летняя водитель “Мицубиси Грандис” пошла на обгон, выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с “Мицубиси Спейс Стар”, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Очевидцы аварии вызвали “скорую” и правоохранителей. В больницу доставили автоледи – виновницу аварии. У неё закрытый перелом костей стопы. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой.

В салоне другой машины кроме водителя находилась 72-летняя пассажирка. В результате ДТП она получила ушиб грудной клетки. Госпитализация жительнице Рыбницы не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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