Мокану: Те, кто стоят за спиной Санду, “вкачали” миллионы в задержание Стояногло (ВИДЕО)

Александр Стояногло был задержан потому, что он ближе всех “подобрался” к тем, кто украл миллиард. Об этом на акции протеста у стен здания суда сектора Чеканы завил лидер движения “Антимафия”. “Единственное “преступление”, которое ему не смогли простить, – это то, что он действительно нашёл воров”, – сказал Сергей Мокану.

Мокану также обратился к европейским партнёрам нынешней власти, призвав их обратить внимание на то, что “те, в кого они инвестировали, защищают не демократию и правовое государство, а воров, и служат их интересам”.

– Я горжусь теми, кто пришёл сюда и защищает демократию и правовое государство. В арест Стояногло вложены миллионы теми, кто стоит за спиной Майи Санду и всех тех, кто задержал его. Но их не спасёт ничего. Пускай даже не говорят, что не они виноваты, что это прокуратура арестовала. Мы очень хорошо знаем, кто “автор” этого преступления, – подытожил он.

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