Мог рухнуть в любой момент: спасатели демонтировали с купола церкви в Каушанах крест (ВИДЕО)

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Сегодня утром сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели необычную спецоперацию в селе Тараклия Каушанского района. Спасатели демонтировали и спустили с 29-метровой высоты крест, установленный на куполе церкви, который мог упасть в любой момент.

По данным пресс-службы ГИЧС, элемент конструкции открепился из-за ветра и представлял опасность для прихожан. На место прибыли 4 бригады спасателей. Для того, чтобы операция была проведена благополучно, сотрудники ГИЧС использовали спецтехнику и оборудование, которое позволяет осуществлять подобную работу на высоте более 70 м.

Операция длилась около часа. В итоге крест, вес которого составляет 35 кг, а длина – 1,5 м, был демонтирован с купола церкви и спущен. После того, как элемент конструкции отремонтируют, его смогут снова закрепить на купол, и он не будет представлять опасность для прихожан.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 73 чрезвычайных ситуациях.

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