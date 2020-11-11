Модернизация очистной станции, закупка общественного транспорта, теплоизоляция зданий: какие проекты за год “оживил” Ион Чебан

Модернизация очистной станции, закупка общественного транспорта, теплоизоляция зданий: какие проекты за год “оживил” Ион Чебан

Всего за год работы на посту генерального примара Кишинева Ион Чебан вместе со своей командой смог не только запустить множество новых проектов для улучшения жизни горожан, но и оживить заброшенные.

Одним из наиболее важных является модернизация очистных сооружений. Как рассказал Чебан в ходе представления отчёта о деятельности за год на посту генпримара, в начале нынешнего года работы на очистной станции были возобновлены, заключен новый контракт с новыми обязательствами подрядчиков и новыми сроками ввода в эксплуатацию.

– Сегодня работы ведутся на всех сегментах, и до конца 2021 года очистная станция должна быть введена в эксплуатацию. Накрыты три озера с 500 тыс м² ила, создано новое озеро-накопитель. Также определена причина неприятного запаха, ведется работа над её устранением: экономических агентов обязали построить установки для предварительной очистки на территории заводов/перерабатывающих предприятий, сбрасывающих сточные воды в общественную канализацию, – рассказал Ион Чебан.

Также продолжается модернизация мусорного полигона в Цынцэренах, – работы в коммуне выполняются согласно контракту, подписанному 2 января текущего года, а “Autosalubritate” выполнило 81% взятых на себя обязательств.

Помимо этого, готовится к реализации проект “Твердые бытовые отходы Кишинёва”. Он будет осуществлён и профинансирован ЕБРР и ЕИБ, частично посредством предоставления гранта.

– Впервые примария муниципия Кишинёв взяла на себя обязательство реализовать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий рекультивацию полигона в Цынцэренах в соответствии с современными стандартами в этой сфере, – отметил генпримар.

Также за минувший год были реализованы два важных проекта – очистка части рек Бык и Дурлешты. Что касается реки Бык, примария намерена в будущем внедрить амбициозный проект по её полной очистке, а также по благоустройству прилегающей территории.

Началось внедрение ещё одного важного проекта – “Энергоэффективность и тепловая реабилитация зданий в муниципии Кишинёв”. Так, в октябре был подписан контракт с первым подрядчиком, выигравшим аукцион на реабилитацию 6 детских садов. Также были объявлены аукционы на тепловую реабилитацию 3 больниц и 14 лицеев/спортивных школ.

Видны изменения и в системе общественного транспорта. Чебан подчеркнул, что решением существующих в этой сфере проблем он начал заниматься с первого дня мандата.

– На улицах столицы появились 5 новых двухзвенных троллейбусов, еще 30 троллейбусов будет собрано до конца текущего года. Также вскоре в Кишинев прибудут 25 троллейбусов, приобретённых в Риге. Одним из главных успехов в этой сфере является покупка 100 новых автобусов для обновления общественного транспорта в столице и её пригородах. Аукцион выиграла компания “Isuzu”. В настоящее время проводятся технические процедуры, – пояснил Чебан.

Ион Чебан был избран генеральным примаром муниципия Кишинев 3 ноября 2019 года в ходе второго тура выборов. Его мандат был утвержден 11 ноября.

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Raport de Activitate Al Pri… by Primăria Chișinău

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