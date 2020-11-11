Модернизация очистной станции, закупка общественного транспорта, теплоизоляция зданий: какие проекты за год “оживил” Ион Чебан

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Всего за год работы на посту генерального примара Кишинева Ион Чебан вместе со своей командой смог не только запустить множество новых проектов для улучшения жизни горожан, но и оживить заброшенные.

Одним из наиболее важных является модернизация очистных сооружений. Как рассказал Чебан в ходе представления отчёта о деятельности за год на посту генпримара, в начале нынешнего года работы на очистной станции были возобновлены, заключен новый контракт с новыми обязательствами подрядчиков и новыми сроками ввода в эксплуатацию.

– Сегодня работы ведутся на всех сегментах, и до конца 2021 года очистная станция должна быть введена в эксплуатацию. Накрыты три озера с 500 тыс м² ила, создано новое озеро-накопитель. Также определена причина неприятного запаха, ведется работа над её устранением: экономических агентов обязали построить установки для предварительной очистки на территории заводов/перерабатывающих предприятий, сбрасывающих сточные воды в общественную канализацию, – рассказал Ион Чебан.

Также продолжается модернизация мусорного полигона в Цынцэренах, – работы в коммуне выполняются согласно контракту, подписанному 2 января текущего года, а “Autosalubritate” выполнило 81% взятых на себя обязательств.

Помимо этого, готовится к реализации проект “Твердые бытовые отходы Кишинёва”. Он будет осуществлён и профинансирован ЕБРР и ЕИБ, частично посредством предоставления гранта.

– Впервые примария муниципия Кишинёв взяла на себя обязательство реализовать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий рекультивацию полигона в Цынцэренах в соответствии с современными стандартами в этой сфере, – отметил генпримар.

Также за минувший год были реализованы два важных проекта – очистка части рек Бык и Дурлешты. Что касается реки Бык, примария намерена в будущем внедрить амбициозный проект по её полной очистке, а также по благоустройству прилегающей территории.

Началось внедрение ещё одного важного проекта – “Энергоэффективность и тепловая реабилитация зданий в муниципии Кишинёв”. Так, в октябре был подписан контракт с первым подрядчиком, выигравшим аукцион на реабилитацию 6 детских садов. Также были объявлены аукционы на тепловую реабилитацию 3 больниц и 14 лицеев/спортивных школ.

Видны изменения и в системе общественного транспорта. Чебан подчеркнул, что решением существующих в этой сфере проблем он начал заниматься с первого дня мандата.

– На улицах столицы появились 5 новых двухзвенных троллейбусов, еще 30 троллейбусов будет собрано до конца текущего года. Также вскоре в Кишинев прибудут 25 троллейбусов, приобретённых в Риге. Одним из главных успехов в этой сфере является покупка 100 новых автобусов для обновления общественного транспорта в столице и её пригородах. Аукцион выиграла компания “Isuzu”. В настоящее время проводятся технические процедуры, – пояснил Чебан.

Ион Чебан был избран генеральным примаром муниципия Кишинев 3 ноября 2019 года в ходе второго тура выборов. Его мандат был утвержден 11 ноября.

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