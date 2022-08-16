Модернизация дорожной инфраструктуры в пригородах: в Кодру ремонтируют четыре улицы

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При финансовой поддержке примарии Кишинёва в городе Кодру продолжаются ремонтные работы на улице Ливэдарилор, улице Извоарелор, 1 переулке Извоарелор и улице Кэрбунарилор.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, инвестиции муниципалитета в этот проект в период 2020-2022 гг. составили 11 млн леев, а местный вклад – более 34 млн леев.

Согласно проекту, работы на четырёх улицах протяжённостью 4,5 километра должны быть завершены в 2023 году. Отмечу, что дорога Ливадарилор, протяжённость которой составляет более 3,2 км, строится с нуля, – рассказал Чебан.

На данный момент установлены ливневая канализация и бордюр. Некоторые участки дороги заасфальтированы, отмечены тротуары, на которых будет уложена плитка. Также работы предполагают асфальтирование въездов во дворы и выездов на прилегающие улицы.

После завершения работ по асфальтированию и укладке плитки будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

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