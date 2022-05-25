Moderna тестирует пробные вакцины от обезьяньей оспы

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Американская фармацевтическая компания Moderna проводит доклинические испытания пробных вакцин от обезьяньей оспы.

Других сведений о работе организации в этом направлении не приводится. Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что американские органы здравоохранения намерены выпустить партию вакцины Jynneos, которая была разработана датской компанией Bavarian Nordic для борьбы с натуральной оспой и оспой обезьян, передает regnum.ru.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в мире подтверждён по меньшей мере 131 случай заболевания людей обезьяньей оспой.

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