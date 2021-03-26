Moderna и Pfizer не располагают вакцинами для Молдовы (ФОТО)

Moderna и Pfizer не располагают вакцинами для Молдовы (ФОТО)

Компании Moderna и Pfizer проинформировали власти Республики Молдова о том, что они не располагают вакцинами для нашей страны. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на запрос депутата ПСРМ Владимира Односталко.

Так, производитель Moderna проинформировал нашу страну о том, что все партии вакцин на этот год уже распределены, а запланировать дозы для Молдовы компания сможет лишь в первом триместре будущего года. А Pfizer сообщила, что обладает недостаточным объёмом производства вакцины и рекомендовала властям закупить прививку через платформу COVAX.

Ранее мы писали, что Игорь Додон обсудил сегодня с послом России возможность скорейшей поставки в Молдову вакцины “Спутник V”.

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