Мобильные пункты вакцинации в Кишинёве: где и когда их искать (ФОТО)

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Примария муниципия Кишинёв опубликовала график работы запущенных сегодня мобильных пунктов вакцинации – троллейбуса №1333 и автобуса №TXV 031.

Так, сегодня до 18.00 мобильный пункт (троллейбус) будет находиться на площади Великого национального собрания. В последующие дни он будет работать с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

27 мая – на Буюканах, улица Алба-Юлия, возле рынка “Дельфин”.

28 мая – на Ботанике, бульвар Дачия, возле стадиона “Зимбру”.

29 мая – на Чеканах, улица Джинта Латинэ, возле рынка “Агро-Мондиал”.

30 мая – на Рышкановке, возле “МакДональдса”.

31 мая – в Центре, на бульваре Штефана чел Маре, возле “Уника”.

1 июня – на Скулянке, “Зити молл”.

2 июня – на Ботанике, бульвар Дечебал, у входа в Долину роз.

3 июня – на Чеканах, у магазина “Кауфланд”.

4 июня – на Рышкановке, Московский проспект, у Парка афганцев.

5 июня – на Телецентр, возле рынка “Докучаев”.

6 июня – на Скулянке, возле парка “Ла извор”.

Автобус отправится в пригороды Кишинёва: 26 мая – в Дурлешты, 27 мая – в Будешты, 28 мая – в Кодру, 29 мая – в Сынжеру, 30 мая – в Ставчены, 31 мая – в Трушены, 1 июля – в Вадул-луй-Водэ, 2 июня – в Крикова, 3 июня – в Добруджу, 4 июня – в Гратиешты, 5 июня – в Колоницу, 6 июня – в Дурлешты.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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