Мобильные пункты вакцинации: где они будут работать сегодня

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в четверг мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 18:00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Центр, ПВНС, пересечение с ул. А. Пушкина.

Автобус: Центр, Пешеходная улица.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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