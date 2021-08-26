Мобильные пункты вакцинации: где они будут работать сегодня

Мобильные пункты вакцинации: где они будут работать сегодня

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в четверг мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 18:00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Центр, ПВНС, пересечение с ул. А. Пушкина.

Автобус: Центр, Пешеходная улица.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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Комментарии (1)

  1. Это всё круто ! А вот такой вопрос ! – Почему талибы в Афганистане не болеют ковидом ? Ни масок там ,ни карантина ! Ни СМИ которые нагоняют страх на читателей по приказу …

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