Мобильные пункты вакцинации: где они будут работать сегодня

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в четверг мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 18:00 в указанных ниже локациях.
Троллейбус: Центр, ПВНС, пересечение с ул. А. Пушкина.
Автобус: Центр, Пешеходная улица.
Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.
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