Мобильные прививочные бригады получат оборудование от ВОЗ

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120 ноутбуков и 120 компьютеров, 152 телевизора и 1100 комплектов одежды и средств защиты были переданы от ЕС и ВОЗ медицинским учреждениям Молдовы, участвующим в процессе вакцинации от COVID-19.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску присутствовала на церемонии передачи оборудования.

Данная поддержка способствует повышению уровня использования информационных систем медицинскими работниками за счёт оцифровки процесса сбора данных о вакцинации от COVID-19 в Республике Молдова, а также оптимизации деятельности мобильных бригад по вакцинации. Мы благодарны Европейскому союзу и Всемирной организации здравоохранения за их постоянную поддержку и за урок солидарности, который они преподают нам с начала этой пандемии и не только, – сказала Николаеску.

Представитель Делегации Европейского Союза в РМ Гинтаутас Баранаускас отметил, что медицинские работники, входящие в состав мобильных бригад по вакцинации, а также семейные врачи и медсёстры, должны иметь лучшие условия труда и пользоваться современным оборудованием, которое облегчает их работу, пишет moldpres.md.

Переданное ИТ-оборудование будет способствовать обеспечению медицинских работников центров здоровья, эффективному использованию электронного реестра вакцинации от COVID-19 и мониторингу вакцинированных лиц. ВОЗ при поддержке ЕС и других партнёров всегда поддерживает Молдову, предоставляя техническую поддержку, обучение и пожертвования. Необходимо и дальше активизировать наши усилия по увеличению количества вакцинаций, особенно для тех, кто подвергается наибольшему риску – людей с определёнными хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. Расширение возможностей иммунизации необходимо для достижения уровня в 70% вакцинации для всех возрастных групп и успешного прекращения передачи вируса, – сказала представитель ВОЗ в РМ Миляна Грбич.

Стоимость пожертвования составляет около 228 тысяч евро. Ноутбуки и компьютеры будут переданы учреждениям первичной медико-санитарной помощи. Мобильные бригады по вакцинации из медицинских центров будут обеспечены соответствующей экипировкой. А 152 телевизора будут распределены по больницам всей страны.

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