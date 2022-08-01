Мобильные бригады врачей посетят Унгенский, Комратский и Тараклийский районы

Мобильные бригады врачей посетят Унгенский, Комратский и Тараклийский районы

Мобильные бригады врачей с 1 по 5 августа окажут бесплатные консультации жителям указанных районов.

Как сообщили в Национальной кассе медицинского страхования, мобильный рентгенодиагностический комплекс на этой неделе прибудет в сёла Чоропкань и Скулень Унгенского района, а скрининг молочной железы можно будет пройти в Комратском и Тараклийском районах. Консультации будут бесплатными, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md