Мобильные бригады врачей посетят Унгенский, Комратский и Тараклийский районы

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Мобильные бригады врачей с 1 по 5 августа окажут бесплатные консультации жителям указанных районов.

Как сообщили в Национальной кассе медицинского страхования, мобильный рентгенодиагностический комплекс на этой неделе прибудет в сёла Чоропкань и Скулень Унгенского района, а скрининг молочной железы можно будет пройти в Комратском и Тараклийском районах. Консультации будут бесплатными, пишет moldpres.md.

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