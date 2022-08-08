Мобильные бригады врачей посетят на этой неделе Унгенский, Комратский и Тараклийский районы

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Бригады врачей-специалистов с 8 по 12 августа окажут бесплатные консультации жителям указанных районов.

Как сообщили в Национальной кассе медицинского страхования, на этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования органов грудной клетки прибудет в сёла Рэдений Векь, Пырлица, Корнешть, Валя Маре, Мэкэрешть-Костулень. В Комратском и Тараклийском районах будет проводиться скрининг молочной железы, пишет moldpres.md.

Также на этой неделе бесплатные стоматологические услуги для детей будут предоставлять в Тараклии и Вулканештах.

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