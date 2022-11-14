Мобильные бригады врачей находятся на этой неделе в Хынчештском и Новоаненском районах

Мобильные бригады врачей находятся на этой неделе в Хынчештском и Новоаненском районах

С 14 по 18 ноября врачи будут бесплатно консультировать жителей указанных районов.

На этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в следующих населённых пунктах: 14 ноября – в селе Бужор Хынчештского района; 15 ноября – в центре здоровья в Хынчештах; 16 ноября – в селе Цынцарены Новоаненского района; 17-18 ноября – в центре здоровья в Новых Аненах.

Бесплатные стоматологические медицинские услуги будут оказаны детям из населённых пунктов Дондюшанского и Флорештского районов, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md