Мобильные бригады врачей находятся на этой неделе в Хынчештском и Новоаненском районах

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С 14 по 18 ноября врачи будут бесплатно консультировать жителей указанных районов.

На этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в следующих населённых пунктах: 14 ноября – в селе Бужор Хынчештского района; 15 ноября – в центре здоровья в Хынчештах; 16 ноября – в селе Цынцарены Новоаненского района; 17-18 ноября – в центре здоровья в Новых Аненах.

Бесплатные стоматологические медицинские услуги будут оказаны детям из населённых пунктов Дондюшанского и Флорештского районов, пишет moldpres.md.

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