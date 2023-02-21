Мобильные бригады врачей на этой неделе консультируют жителей севера страны

Мобильные бригады врачей на этой неделе консультируют жителей севера страны

Бригады специалистов с 20 по 24 февраля будут консультировать жителей Сынжерейского, Теленештского и Сорокского районов.

На этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования органов грудной клетки будет в Сорокском районе. Стоматологические услуги будут оказаны детям из сёл Сынжерейского и Теленештского районов, а именно: с 20 по 24 февраля – в с. Куболта Сынжерейского района; с 21 по 23 февраля – в Вэсиень Теленешского района; 24 февраля – в с. Сухулучень Теленештского района, пишет moldpres.md.

Стоит отметить, что на прошлой неделе стоматологи обследовали 420 детей из населённых пунктов Сынжерейского и Теленештского районов.

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