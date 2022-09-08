Жители Каушанского и Новоаненского районов смогут получить бесплатные медицинские консультации

Жители Каушанского и Новоаненского районов смогут получить бесплатные медицинские консультации

Бригады медицинских специалистов оказывают бесплатные профилактические консультации населению. Как сообщили в Национальной кассе социального страхования, скрининг молочных желез на этой неделе проводится в Каушанском и Новоаненском районах.

Стоматологические услуги оказывают детям в населённых пунктах Матеуць и Солончень Резинского района, а также в сёлах Томай, Джолтай и Гайдар Чадыр-Лунгского района, пишет moldpres.md.

На прошлой неделе 330 человек прошли бесплатные профилактические осмотры: 200 женщинам был сделан скрининг молочных желез, а услугами стоматологов воспользовались 130 детей.

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