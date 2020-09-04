Множество нарушений выявлено в результате проверок экономических агентов на соблюдение антикоронавирусных мер

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Министерство здравоохранения, НАОЗ, НАБПП и Национальное агентство автомобильного транспорта продолжают мероприятия по контролю над распространением инфекции COVID-19.

Так, на прошлой неделе проверкам подверглись 39 объектов (парикмахерские, аптеки, клиники и т. д.), 1 246 общеобразовательных и 88 профессионально-технических учебных заведений, 172 торговые точки, 35 агропродовольственных рынков. По итогам было зафиксировано 239 нарушений. Применены соответствующие санкции.

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