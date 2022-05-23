Многолетняя традиция: Игорь Додон наградил лучших учеников в Садова и Кэприяна (ФОТО, ВИДЕО)

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Вот уже больше десятилетия, год за годом, в конце мая Игорь Додон находится рядом с учащимися и преподавателями гимназии в своём родном селе Садова, а также в родном селе его мамы, Кэприяна. Сегодня в праздничной атмосфере пятый президент страны вручил почётные дипломы и денежные премии учащимся, показавшим в уходящем учебном году выдающиеся результаты – как по школьным предметам, так и в ходе спортивных и других соревнований.

– Был рад узнать, что число детей с высокой успеваемостью растёт. Это доказывает, что подобные мероприятия служат для них настоящей мотивацией. Будущее Молдовы – за молодёжью, и наш долг – поддерживать и поощрять их. Пожелал учащимся смелости, трудолюбия и уверенности в себе, а педагогов поблагодарил за их огромный вклад и профессиональную самоотдачу в эти непростые времена, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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