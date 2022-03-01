Многогранность таланта

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Мария Андриуцэ: «Мне посчастливилось, что любимое дело и работа – это одно и то же!»

Роскошная зеленоглазая красавица Мария то женит местных холостяков, то ведёт переговоры по поводу новой постановки ансамбля «Жок», то солит хрустящие огурцы, выкладывая видео в соцсетях, – она ещё и знатный кулинар.

Есть люди, род занятий которых очень сложно понять, они проявляются в самых неожиданных проектах и очень разных. Общим знаменателем можно считать кипучую энергию, которая даёт силы быть везде, причём замечу, без лишней шумихи по поводу собственной персоны. Мария Андриуцэ не только красавица – она ещё и скромный человек.

ДОСЬЕ

Мария Андриуцэ окончила режиссёрский факультет Академии музыки, театра и изобразительных искусств РМ. Работала государственным советником Министерства культуры, основатель общественной организации Soarele şi Luna. Автор и организатор культурных проектов. В настоящее время работает на радио Relax, ведущей программы «Давай поженимся» и заместителем гендиректора Национального балета «Жок».

Роман с радио

– Маша, вы и жрец, и жнец – в смысле, и радиоведущая, и заместитель гендиректора ансамбля «Жок», и автор музыкальных проектов, и, кажется, арт-директором отдельных артистов были, а ещё и телеведущая. Внесите, пожалуйста, дополнения – я уверена, что упустила что-то.

– Как вам сказать… В силу своего большого опыта работы в сфере культуры я действительно владею многими профессиональными навыками и никогда не перестаю учиться новому. А ещё родители вложили в меня много знаний об искусстве и порядке вещей в принципе, за что я им безмерно благодарна. Я впитываю любой жизненный опыт, потому что это самая великая ценность и дар, который даётся нам. Опыт не купишь ни за какие блага – его можно только получить, заработать своими поступками и волей судьбы.

Бухгалтерия, менеджмент, законотворчество, делопроизводство, компьютерные технологии, графические аудио- и видеоредакторы – всё это я могу и получаю массу удовольствия, как бы беря с полочки очередное знание и умение из своего запасника. Люблю удивлять людей.

– Вы из артистической семьи. Расскажите, пожалуйста, как это обстоятельство повлияло на формирование характера.

– Я выросла в театре. И это во многом мне помогает до сих пор. С детства видела изнанку волшебного мира под названием театр. Это не всегда волшебно, но очень увлекательно. Благодаря среде, в которой выросла, я умею читать людей – опять же дар. Это от мамы – Раисы Ивановны Кирилловой-Андриуцэ, залуженной артистки РСФСР и Maestru în Artă Молдовы. В прошлом году мамы не стало, это невосполнимая, горькая утрата. Нет ни одного дня и практически ни минуты, чтобы я не думала о ней. Эта скорбь навсегда со мной.

Мама была уникальной личностью с очень сильным характером и в то же время невероятно женственной. Великая актриса, яркая, неподражаемая, она обожала свою профессию, наслаждалась репетициями и сценой. Сама ставила спектакли. Она всегда говорила: «Я прихожу на сцену, чтобы сделать своё маленькое, но крепкое дело…» Мама покоряла всех без исключения – скромная богиня, владевшая сердцами зрителей, обладавшая бесконечным потенциалом театрального искусства. Я понимала, что никогда не смогу сравниться с ней в актёрской профессии. И тогда я поступила на режиссёрский факультет Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

– Вы работали на радио. Как долго? Формат, когда вы не в кадре, а только голос, он вам подходит? В чём специфика именно радийной работы? Хотелось бы вернуться?

– Я проработала на радио семь лет в качестве программного директора. Это было интересно, захватывающе. Там познакомилась с людьми, которых до сих пор люблю и уважаю. Кстати, я и сейчас работаю на одной из коммерческих радиостанций Кишинёва. Восхитительный музыкальный контент и программное наполнение. Ещё в детстве я спрашивала маму: «А можно читать книги, чтобы это была твоя работа?» Оказалось, да, можно. На радиостанции есть цикл программ, которые я озвучиваю, называется «Прочтение» и «Цитаты». Я читаю изумительные отрывки из классической и современной литературы. Это ли не счастье, когда работа приносит такое удовольствие?! Так что мой роман с радио ещё не окончен (смеётся).

В силу своего большого опыта работы в сфере культуры я действительно владею многими профессиональными навыками и никогда не перестаю учиться новому.

От «Жока» – до джаза над Днестром

– «Жок». Как он возник в вашей жизни? Что вы успели сделать, работая там? Что понять? Чему научиться?

– В «Жок» меня пригласила моя коллега по Министерству культуры Алёна Стрымбяну. Мы много лет работали вместе, и она знает мой стиль работы. К сожалению, я пришла в «Жок» перед самой пандемией, и это обрубило множество идей, возможностей, желаний. Я очень страдаю от невозможности планировать хоть что-то на самый короткий и, особенно, долгосрочный период. Конечно, мечтаю сделать что-то грандиозное и прилагаю максимум усилий, но бесконечно упираюсь в локдауны и другие прелести ковидной реальности. Вместе с тем я не теряю надежды, и прямо сейчас мы ведём переговоры с гениальным хореографом нашей современности (да-да, не побоюсь этого слова) по поводу новой постановки, благо министерство наконец выделило финансы на это. Кстати, впервые за несколько десятков лет. Что касается коллектива – это уникальный организм, в который мне посчастливилось влиться. Я бесконечно восхищаюсь физической выдержкой, мастерством, артистизмом и несравненным профессионализмом балета и оркестра. «Жок» – это феерия, квинтэссенция жизненной энергии!

– Расскажите, пожалуйста, о тех проектах, концертах, которые вы продюсировали, режиссировали или были как-то иначе сопричастны.

– Я не занимаюсь организацией коммерческих проектов, так называемой антрепризой. Я разрабатываю проект с самого начала: от идеи – до её реализации и воплощения в реальность. Это и концепт, и рекламная стратегия, и творческое наполнение, и логистика. Непросто, но очень захватывающе. Мне посчастливилось выиграть несколько значительных грантов от общественной организации, где была сооснователем и которую я представляла на тот период. Одним из условий было создание совместного контента с приднестровскими коллегами. Это помогло выстроить уже теперь многолетние связи по сотрудничеству и дружбе.

Одним из самых красивых проектов был Jazz & Wine. Грандиозный летний бал под открытым небом с участием большого джазового оркестра, участниками которого были музыканты с обоих берегов Днестра и потрясающие джазовые исполнители Джета Бурлаку и Кристи Алдя-Теодорович. Ещё один мой любимый проект – Voices of Moldova. Он состоял из серии концертов на корабле по Днестру. Здорово, правда? Трёхчасовое музыкальное путешествие по воде! Джаз, клубника, шампанское! Концерты транслировались онлайн через интернет-порталы и социальные сети. Тогда – ноу-хау, а сейчас – обыденность.

Со стороны казалось, что за всеми этими проектами должна быть огромная команда организаторов. Даже как-то неловко говорить, что вся организационная часть была на мне. Естественно, за каждый технический момент отвечал конкретный подрядчик, но всегда должен быть человек, который свяжет все нити воедино.

Молдавская Сябитова

– Ваше участие в передаче для тех, кто хочет публично жениться… Как вы там оказались, Маша?

– О, это воля случая и волшебное стечение обстоятельств, но я очень благодарна всем тем, кто принимал участие в моей судьбе. Это самое крутое приключение, которое могло случиться со мной (смеётся). Хотя… кто знает, что ещё готовит для меня его величество случай.

– Вы – молдавский вариант Розы Сябитовой. Но вы же совсем не Роза – у неё амплуа скандальной дамочки.

– Программа «Давай поженимся» – это, прежде всего, хорошо продуманный и успешный концепт. Перед каждой из ведущих поставлены конкретные задачи, но, безусловно, учитываются и наши личные качества, и типаж. Всё, что происходит на экране, не представление – это мы в предлагаемых обстоятельствах. К нам приходят настоящие люди, у каждого из них своя судьба, свои плюсы и минусы, и реагируем мы на то, что происходит, совершенно по правде. Изначально мы не знаем, чем закончится программа, но каждый раз искренне надеемся, что стрела Амура попадёт точно в цель! (Смеётся.)

Истинные ценности

– Хочется спросить ещё о правилах жизни. Несколько основополагающих принципов вашего бытия. Что для вас имеет истинную ценность?

– Ненавижу интриги, манипуляторов и подковёрные войны. Чую их за версту и всеми фибрами души противлюсь им. Не переношу конфликты, всегда стараюсь сглаживать углы, находить дипломатический выход из любой ситуации. Не терплю неумных людей и обожаю мудрых.

Восхищаюсь профессионалами и страдаю, когда вижу дилетантизм в любом его проявлении. Ценю здоровое чувство юмора и позитивный настрой. Очень преданна в дружбе, всегда иду до конца, буду защищать и поддерживать во что бы то ни стало. Обожаю заниматься любимым делом. Мне посчастливилось, что любимое дело и работа – это одно и то же. Обожаю готовить. Для меня готовка – это своего рода медитация, во время которой совершенно не думаешь ни о чём, кроме созидания. По-моему, это самый быстрый способ насладиться результатом своего творчества и получить feedback! Люблю море. Не мыслю себя без того, чтобы раз в год не съездить к нему в гости. Вообще люблю наблюдать за стихиями – вода, огонь, ветер! Это очень отрезвляет, даёт понять, насколько ты ничтожен перед силами мироздания. Это учит ценить время, людей, жизнь.

Инна Желтова