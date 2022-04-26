Много мусора – и никого…

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О грядущем повышении стоимости услуги по вывозу бытовых отходов в Кишинёве

Муниципальное предприятие Autosalubritate планирует повысить тариф на вывоз мусора для физических и юридических лиц в 2,5 раза, ссылаясь на рост цен и инфляцию.

Ряд представителей гражданского общества и мунсоветников считают, что данная компания не имеет на это права из-за низкого качества предоставляемых горожанам услуг.

Приготовьте деньги на услугу

На 18 апреля руководство Autosalubritate назначило проведение в претуре сектора Центр публичных слушаний по проекту решения «О корректировке тарифов на сбор, транспортировку и хранение отходов в муниципии Кишинёв». Несмотря на важность вопроса, на обсуждение пришло не более десяти человек, включая сотрудников муниципального предприятия. Не было в числе участников дебатов ни одного муниципального советника. Но врио главы Autosalubritate Игорь Гырля всё-таки провёл презентацию, рассказав заинтересованным столичным жителям, какие тарифы намерен запросить у муниципального совета Кишинёва поставщик услуг по вывозу мусора и чем вызван этот запрос.

Врио МП Autosalubritate Игорь Гырля отметил, что в Кишинёве установлены и действуют тарифы для двух категорий населения – физических и юридических лиц. Физические лица, в свою очередь, тоже подразделяются на две категории – жители многоэтажных и частных домов.

– В 2017 году муниципальный совет утвердил тариф в 55,5 лея за вывоз 1 м³ мусора для физических лиц, который был дифференцирован: 9,25 лея платили жильцы многоэтажных домов и 18,5 лея – из частных жилых строений. Эти тарифы выведены с учётом того, что один человек из многоэтажки в течение года производит около 2 м³ бытовых отходов, а из частного дома – 4 м³, – объяснял И. Гырля. – Тогда же приняли решение прибегнуть к варианту компенсации физическим лицам разницы в тарифе за транспортировку каждого кубометра мусора за счёт юридических лиц. Для экономических агентов был установлен тариф в 120 леев с НДС.

Чиновник отметил, что корректировка тарифов на санитарные услуги понадобилась из-за возросших реальных затрат, понесённых МП Autosalubritate: из-за повышения цен на энергоресурсы и рост инфляции, увеличения цен на услуги по транспортировке бытовых отходов на полигон в Цынцарены, на услуги, оказываемые третьими сторонами; повышения минимального гарантированного дохода в реальном секторе экономики, роста объёма мусора, производимого жителями города; из-за возросших трат на техническое обслуживание станций по переработке инфильтрата, выплат за загрязнение окружающей среды и других платежей за эксплуатацию мусорной свалки.

По подсчётам специалистов МП Autosalubritate, сбор, транспортировка и хранение отходов обходится предприятию в 153,1 лея. На начальном этапе за вывоз мусора ежемесячно жители многоэтажек должны будут платить по 26,25 лея, а частных домов – по 43,75 лея. Для юридических лиц хотят ввести тариф в размере 110 леев без НДС.

Рост по всем статьям

Выяснилось, что Autosalubritate потребляет около 1 млн литров дизельного топлива в год. Цена одного литра топлива выросла с 13,2 лея в 2017-м до 27,88 (на 04.04.2022), более чем в два раза. Всего за год затраты предприятия на горючее с учётом новых цен вырастут на 22 млн леев, на природный газ и электроэнергию – на 2 млн леев. Что касается увеличения стоимости услуги по транспортировке бытовых отходов на полигон в Цынцарены, то она повысилась примерно на 60%. В 2021 году МП перевезло на свалку 210 тонн мусора. Подорожала и стоимость услуг, оказываемых третьими сторонами – с 6 млн 635 тыс. леев в 2017-м до 9 млн 469 тыс. в 2021-м. А в 2022 году, по прогнозам, она вырастет до 13 млн леев. Учитывая, что минимальная гарантированная зарплата по стране увеличилась на 40%, расходы Autosalubritate в этой связи вырастут примерно на 35 млн леев.

По словам врио мунпредприятия, расходы на техническое обслуживание станций по переработке инфильтрата раньше вообще не были заложены в тариф, они компенсировались из бюджета муниципия. В 2022 году эти затраты на Цынцаренской свалке составят примерно 9 млн леев, а на полигоне, что на ул. Узинелор (Чеканы), – 4 млн леев.

Как отметил Игорь Гырля, специалисты МП Autosalubritate подсчитали (на основе мусорных площадок в закрытых дворах), какой объём отходов в наши дни производит один человек – он вырос с двух до трёх кубометров в год. Таким образом, сбор, транспортировка и хранение отходов обходится муниципию в 153,1 лея (в конце 2021-го эта цифра была ниже – до 100 леев). Со временем будет применяться принцип «загрязняющий окружающую среду платит», но вводиться он будет постепенно.

Для физических лиц тариф на вывоз мусора предлагается в размере 105 леев, из которых на начальном этапе ежемесячно потребители, проживающие в многоэтажных домах, должны будут платить по 26,25 лея, а в частных – по 43,75 лея. Для юридических лиц хотят ввести тариф в размере 110 леев без НДС.

И снова о сортировке

Врио начальника мунпредприятия отметил, что в тариф, помимо прочих, включены затраты и на сортировку отходов, поэтому планируются большие инвестиции на закупку 4 тыс. соответствующих мусорных контейнеров.

– Сегодня муниципальное предприятие обслуживает около 10 750 мусорных контейнеров в городе, из которых 1776 – для перерабатываемых отходов. В то же время руководство Autosalubritate ставит перед собой задачу увеличить их количество ещё примерно на 4 тыс. единиц для активного продвижения сортировки мусора потребителями и переработки половины количества отходов, ежедневно образующихся в столице, – отметил И. Гырля. – Планируется, чтобы на один контейнер перерабатываемых отходов приходилось три бака с биоразлагаемым мусором. Сегодняшний тариф не включает статью расходов на сортировку мусора. Но чтобы меньше вывозить на свалку, нужно пользоваться услугами сортировки. Autosalubritate осуществляет предварительную сортировку, но это несравнимо с тем, что должно быть. Как минимум мы должны достичь не менее 10% сортировки от всего объёма отходов.

Не публичные слушания

Перспектива повышения тарифа на вывоз мусора вызвала резкую критику ряда представителей гражданского общества. Председатель НПО «Любимый город» Виталий Возной обвинил Autosalubritate в том, что они не очень-то и анонсировали проведение общественных слушаний, отметив, что только он сходу может насчитать 7–8 процедурных нарушений на этих так называемых дебатах. «Забавно, что мэрия не выставила на первую страницу анонс об этих публичных обсуждениях (значимость которых гораздо выше, чем у лифтов), загнали на страничку, на которую мало кто заходит… А три участника на «публичных» – это вполне себе показатель, как «эффективно» работает управление внешних связей или как «доверяют» мэрии», – написал активист в комментарии к видео о проведённом обсуждении.

Без качества тариф не вырастет

Гражданский активист, лидер НПО SOS minor Евгений Балцат похвалил высокое качество презентации – со всеми цифрами и раскладами, отметив, что видна рука профессионалов в работе над проектом. Но заметил: жителей ряда домов Кишинёва, которых он представлял на слушаниях, интересует, кто распорядился повысить тарифы? Как можно повышать тарифы, когда люди не видят результатов работы?

– На наш запрос мы получили из кабинета мэра подтверждение о полученных местной властью кредитах на управление отходами, нельзя ли воспользоваться этими средствами, чтобы не увеличивать цены в послековидное время с учётом того, что в прошлом году муниципальный совет уже повысил тарифы на недвижимость и другие налоги, – спросил Е. Балцат. – Нужно чуть подождать, аргументировать людям необходимость повышения тарифа и делать это постепенно. Горожане недовольны тем, как обустраиваются площадки для сбора мусора. Тратятся большие деньги, а ситуация к лучшему не меняется. Мы не раз обращались к руководителям подразделений ЖКХ, чтобы они обустраивали мусорные площадки по чётким стандартам. Смысл сортировать мусор, если приезжает мусоровоз и всё в него выгружается и смешивается? Нас интересует здоровое городское хозяйство. Мы хотим, чтобы в городе стало чище. Если человек сортирует мусор, почему не предусмотреть в тарифе и некоторую скидку в графе «Обслуживание здания», чтобы стимулировать граждан? Так сделали европейцы. А не как у нас: предприятие загрузилось кредитами – и поэтому обращается к муниципальному совету за повышением тарифа.

По мнению гражданского активиста, презентацию от 18 апреля нельзя назвать публичными слушаниями. Дебаты следует повторить и провести их с участием жителей города, чтобы они тоже были услышаны.

Город контейнеров

Гражданский активист Михаил Багас отреагировал на сообщение врио главы Autosalubritate о том, что на предприятии намерены после принятия новых тарифов вводить два стандарта ISO.

– Вы хотите сначала поднять тариф, а потом вводить стандарты ISO для того, чтобы контролировать, как эти деньги буду расходоваться, – отметил М. Багас. – Почему бы сначала не интегрировать стандарты ISO, а потом, когда это произойдёт и можно будет отслеживать все процессы, повысить и тарифы? Кроме того, Autosalubritate ежегодно закупает новые контейнеры, но не ведёт их поштучный инвентарный учёт, закрепив за каждым конкретный номер. Из бюджета выделяются деньги на закупку баков, а отследить их реальную судьбу никто не может. Если бы подняли статистику за последние пять лет и посчитали, сколько контейнеров было куплено, то, наверное, весь Кишинёв был бы заставлен ими.

Игорь Гырля согласился с активистом по поводу последовательности внедрения ISO и повышения тарифа, но отметил, что при нынешней ситуации, когда цены просто взорвались, приходится действовать наоборот, так как до момента внедрения новых стандартов предприятие может не дожить, учитывая, что это долгий и тяжкий процесс. А сегодня остро стоит вопрос о том, чтобы покрывать свои издержки по предоставлению услуг. Что касается учёта мусорных контейнеров, то врио главы Autosalubritate отметил: это один из недочётов в работе предприятия и они намерены его исправить.

– Новые контейнеры будут учитываться, чтобы всё было прозрачно, – заверил И. Гырля. – Проведём инвентаризацию и старых контейнеров. Данный вопрос мы подняли в начале года, но на это нужно время. Мы доведём всё до конца, как и многие другие вопросы на предприятии, связанные с корректным внедрением операционных и финансовых процессов.

Доколе будет по старинке?

Экс-муниципальный советник Игорь Грицко попросил чиновника ответить, как долго муниципий ещё будет складировать мусор на полигоне в Цынцаренах по старинке, когда мы последуем опыту цивилизованных стран, где давно уже сортируют отходы?

Врио МП Autosalubritate ответил, что в ближайшие дни будет готов эскиз проекта перегрузочной станции с линией сортировки мусора, позволяющей разделять все перерабатываемые отходы.

– Также важно иметь возможность расходовать деньги на сортировку. У нас есть компании, предоставляющие такие услуги, инвестировавшие в эти сферы, – отметил чиновник. – У предприятия должны быть необходимые финансовые ресурсы, чтобы рассчитываться за сортировку. Логичным было бы, чтобы последовал и следующий этап – инвестирование в более развитый Центр сортировки отходов, но это очень большие деньги. По предварительным подсчётам, стоимость такого центра составит от €30 млн до €150 млн.

Вопрос о повышении тарифов на вывоз и переработку мусора был внесён для обсуждения на заседании муниципального совета 21 апреля, но накануне его сняли с повестки дня. По всей видимости, для доработки.

Комментарий

Это вам не член ЕС

Роман Кожухарь, председатель фракции PAS в МСК:

– Мэрия Кишинёва представляет нам пример цен в других странах и пытается обосновать планируемое повышение, но забывает сравнить уровень качества предоставляемых услуг. Да, стоимость сбора, транспортировки и хранения отходов в Клуже выше, чем в Кишинёве, но, помимо того что это государство – член ЕС, где средняя заработная плата выше, чем в Республике Молдова, там хорошо организован процесс управления отходами. В то время как в Кишинёве способ сбора и хранения мусора устарел.

В тему

Дешевле некуда

Оправдывая повышение тарифа на вывоз мусора, врио МП Autosalubritate Игорь Гырля отметил, что в столице стоимость этой услуги самая низкая по сравнению с городами РМ, Украины и Румынии: в Бельцах – 11 леев, в Унгенах – 14, в городах Украины – в среднем 23, в Яссах – 38 леев, в Бухаресте – 44 лея, в Брашове – 58, а в Клуж-Напока – 74 лея. Для юридических лиц тариф на эту услугу в Кишинёве тоже самый низкий. В Бельцах – 118, Унгенах – 180, Кагуле – 182,15 лея, средний тариф по городам Украины – 122, в Яссах – 392, в Бухаресте – 684 лея. Кишинёв первым предлагает повышение тарифа, поэтому в скором времени его примеру последуют и другие населённые пункты РМ.

Любовь Чегаровская

Фото www.autosalubritate.md