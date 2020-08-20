Многие жители столицы останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в четверг, 20 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобля 161/1, Дечебал 99, Х. Ботев 2А – с 09:15 до 17:15.

бул. Дачия 999, 9999 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, А. Маринеску 19/2, 18-36, Флорешть 22-40, И. Л. Караджале 31, Перилор 2-10, Спикулуй 108 – с 09:05 до 10:05.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 12, Измаил 9999, Болгарская 47, Ю. Гагарин 2, 10, Г. Асаки 101A – с 09:15 до 17:15.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 7 – с 09:05 до 16:05.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Выртосу 9, 14, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 999, 9999, Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 11,16 – с 09:10 до 17:00.

пер. Студенцилор 6, 6B – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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