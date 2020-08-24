Многие жители Чекан останутся во вторник без воды

Многие жители Чекан останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, в связи с проведением работ 25 августа с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах, находящихся в периметре улиц:

Мирча чел Батрын – Николае Милеску-Спэтару – Джинта Латинэ – Михаил Садовяну – Алеку Руссо – Ион Думенюк – Николае Сулак – Игорь Виеру – Петру Заднипру. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md